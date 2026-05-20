Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit Lastenrad auf Hammer Straße - Polizei sucht Fahrradfahrer

Münster (ots)

Nachdem der 27-jährige Fahrer eines Lastenrades am Dienstagnachmittag (19.05., 15:20 Uhr) bei einem Unfall auf der Hammer Straße leicht verletzt worden ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem bislang unbekannten beteiligten Fahrradfahrer.

Nach Angaben des verunfallten Lastenradfahrers befuhr er mit seinem Pedelec den Radweg der Hammer Straße stadteinwärts. Als er die Werlandstraße passierte, bog der gesuchte Radfahrer zeitgleich nach rechts aus der Werlandstraße auf den Radweg der Hammer Straße ab. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 27-Jährige aus. Dabei kollidierte er mit dem Pkw eines 64-jährigen Münsteraners, der auf der Hammer Straße stadteinwärts unterwegs war. Der 27-Jährige stürzte von seinem Lastenrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Laut Zeugenaussagen war er 16 bis 18 Jahre alt, hatte schwarze Haare, dunkle Augen und trug einen blauen Hoodie.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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