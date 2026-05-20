Polizei Münster

POL-MS: Polizei warnt vor Betrugsmaschen in Münster - So können Sie sich schützen

Münster (ots)

Nach aktuellen Erkenntnissen kommt es im Stadtgebiet momentan zu einer Häufung von telefonischen Betrugsversuchen mit der Masche "Falscher Polizist" sowie auch mit der Masche "Falscher Bankmitarbeiter".

Bei der Masche "Falscher Polizist" geben sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte aus und manipulieren ihre Opfer, indem sie ihnen überzeugende Geschichten über aktuelle Straftaten erzählen und sie zum vermeintlichen Schutz ihres Eigentums auffordern, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen.

Bei der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" behaupten die unbekannten Täter, dass das Konto ihrer Opfer gehackt worden sei. Sie versuchen mit Hilfe dieser Geschichte, an die persönlichen Zugangsdaten zu den Konten zu gelangen.

Die Polizei Münster warnt vor diesen Betrugsmaschen und rät:

- Bei Anrufen von unbekannten Rufnummern ist immer Vorsicht geboten. - Seien Sie misstrauisch, wenn Anrufer (auch vermeintliche Familienangehörige oder Freunde) von aktuellen Straftaten, einem - Unfall oder einer Notlage berichten und Geld fordern. - Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über Ihre finanzielle Situation. - Geben Sie auch keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen! Die echte Polizei wird Sie niemals dazu auffordern. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Legen Sie im Zweifel einfach auf. - Im Verdachtsfall: Wählen Sie die 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Präventionshinweise stellt die Polizei Münster auf ihrer Internetseite zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

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