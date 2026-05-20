Polizei Münster

POL-MS: Wohnungseinbruch - Wie schütze ich mich davor? - Polizei informiert mit Infostand vor Supermarkt an der Warendorfer Straße

Münster (ots)

Am Freitag (22.05.) informieren die Technischen Fachberater der Polizei Münster in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr vor dem Supermarkt an der Warendorfer Straße 189.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen einen großen Schock. Dabei sind die Verletzung der Privatsphäre, das schwindende Sicherheitsgefühl oder schwere psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig ein größeres Problem als der materielle Verlust.

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass man sich effektiv vor Einbrüchen schützen kann: Über 50 % der Einbrüche bleiben ein Versuch, nicht zuletzt wegen geprüfter Technik an Fenstern und Türen. Da Einbrecher schnell in Häuser und Wohnungen einsteigen wollen, bedeutet eine gute Sicherung eine Verzögerung und somit ein erhöhtes Risiko für die Täter.

Auch das richtige Verhalten der Bewohner und aufmerksame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherheit der eigenen vier Wände.

Für diese und weitere Informationen zum Thema "Wohnungs- und Kellereinbruch und wie schütze ich mich davor" sind Sie herzlich eingeladen, zum Infostand zu kommen.

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