Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht in Hiltrup - Mercedes-Fahrer und Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bereits am 2. Mai um 01:42 Uhr hat ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer ein geparktes Auto auf der Hülsebrockstraße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun den Fahrer und Zeugen.

Nach Zeugenaussagen fuhr der Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hülsebrockstraße in Fahrtrichtung Marktallee, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto kollidierte. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich, ohne anzuhalten, in Richtung Bodelschwinghstraße.

Am geparkten VW entstand ein erheblicher Sachschaden.

Den Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein schwarzes Mercedes-Coupé vom Modell W 209. Der Mercedes soll eine Beschädigung an der linken Fahrzeugfront und der linken Seite haben. Beim Unfall verlor er außerdem den linken Außenspiegel und eine Zierleiste.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen und zu dem Mercedes-Fahrer unter der Rufnummer (0251) 275-0.

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