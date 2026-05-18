Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrer an der Bergstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagabend (16.05., 22:09 Uhr) ist es an der Kreuzung Bergstraße / Schlaunstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer und sein 15-jähriger Freund, der auf dem Gepäckträger saß, leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Straße Am Kreuztor in Richtung Schlaunstraße. Der 16-jährige Fahrradfahrer befuhr mit seinem Pedelec und einem Freund auf dem Gepäckträger die Bergstraße in Richtung Schlaunstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den Beteiligten zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Jugendlichen stürzten und sich leicht verletzten.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 16-Jährige vor der Fahrt Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1 Promille. Sie brachten ihn auf eine Polizeiwache und ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Münsteraner mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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