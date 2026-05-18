Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall zwischen 7-jährigem Kind und 58-jähriger Frau - Radfahrerin verletzt

Münster (ots)

Eine Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag (17.05., 13:35 Uhr) in Mecklenbeck mit einem Jungen, der ebenfalls auf seinem Fahrrad unterwegs war, zusammengestoßen und leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der 7-Jährige mit seinem Fahrrad aus Richtung der Straße Christoph-Bernhard-Graben die Straße Am Hof Hesselmann. Gleichzeitig fuhr die 58-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Fahrradstraße Am Hof Hesselmann in Richtung Dingbängerweg. Im Kreuzungsbereich kamt es zur Kollision der beiden. Die Frau stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 7-Jährige blieb unverletzt.

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