Polizei Münster

POL-MS: Diebstahl von Unternehmensgelände am Albersloher Weg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am späten Sonntagabend (17.05., 22:38 Uhr) hat mindestens ein unbekannter Tatverdächtiger versucht, eine Vielzahl an Gasflaschen von einem Unternehmensgelände am Albersloher Weg zu entwenden.

Nach Angaben eines Zeugen, beobachtete er, wie ein unbekannter Mann Gasflaschen von einem Firmengelände eines Unternehmens für Kraftfahrzeugteile am Albersloher Wegs in Richtung der Fahrbahn warf. Da ihm dies verdächtig vorkam, rief er die Polizei.

Die Polizisten stellten eine Vielzahl von Gasflaschen vor dem Zaun des Unternehmens fest, die als Diebesgut bereitgelegt waren. Die Ermittlungen zu möglichen entwendeten Gasflaschen dauern an.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizisten unerkannt. Einer der Täter wird als männlich und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll mit einer dunkelblauen Jacke und einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell