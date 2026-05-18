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Polizei Münster

POL-MS: Raub auf Imbiss - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagabend (15.05., 19:00 Uhr) hat ein Unbekannter einen Imbiss an der Robert-Bosch-Straße ausgeraubt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Laut Angaben der Imbissmitarbeiterinnen stürmte der Täter durch eine rückwärtige Tür in den Imbiss. Er schubste die Frauen zur Seite, wobei sich eine von ihnen leicht verletzte. Der Räuber verschaffte sich Zugriff auf die Kasse und flüchtete mit dieser samt Inhalt durch den Kundenzugang.

Zeugen sahen, dass der Mann vom Imbiss aus über den Parkplatz hinter einen Elektrogroßhandel flüchtete. Von dort aus lief er an den Bahnschienen entlang in Richtung der Robert-Bosch-Straße. Auf der Robert-Bosch-Straße bog der nach rechts in Richtung Kanal ab und gleich wieder nach links in das dortige Industriegebiet. Am Gelände eines Bauunternehmens soll er in einen schwarzen VW gestiegen sein.

Bei seiner Flucht verlor der Täter Bargeld aus der gestohlenen Kasse.

Der Tatverdächtige soll circa 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Zum Tatzeitpunkt war er maskiert, trug dunkle Kleidung und eine schwarze Kapuze. Unter der Maskierung soll bräunlich gelocktes Haar an der Stirn erkennbar gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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