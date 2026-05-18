Polizei Münster

POL-MS: E-Scooter-Fahrerin gestürzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am Wochenende ist eine E-Scooter-Fahrerin gestürzt, weil sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug geführt hatte. Die Polizei warnt erneut, nicht alkoholisiert E-Scooter zu fahren.

Gegen 22:15 Uhr am Freitagabend (15.05.) fiel einer Zeugin eine 51-jährige Münsteranerin in der Münzstraße auf, die ersten Angaben zufolge alleine mit einem E-Scooter gestürzt war. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Da es Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der deutschen Frau durch. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei warnt: Don't drink and drive. Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter außerdem dieselben Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Bei Missachtung drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg.

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