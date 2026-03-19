Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall am Fähranleger in Boppard

Boppard (ots)

19.03.2026: Am heutigen Morgen gegen 09:25 Uhr kam es am linksrheinischen Fähranleger in Boppard zu einem Schiffsunfall. Ein zu Berg fahrendes Tankmotorschiff fuhr gegen den Fährsteiger der Fähre Boppard. Dabei entstand am Schiff oberhalb der Wasserlinie ein etwa fünf Zentimeter großer Riss mit geringem Wassereintritt, der mit bordeigenen Mitteln abgepumpt werden konnte. Nach Abstimmung mit dem zuständigen Strommeister durfte das mit rund 1.745 Tonnen Biodiesel beladene Schiff seine Fahrt bis zur Entladestelle nach Straßburg fortsetzen. Anschließend gilt ein Weiterfahrverbot bis zur Schadensbehebung. Am Fähranleger entstand Sachschaden, der Fährverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Zudem wurden Teile der Ufermauer und der Fahrbahndecke beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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