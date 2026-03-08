Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung auf der Mosel bei Mertert (Luxemburg)

Mainz (ots)

Am Abend des 08.03.2026, gegen 18:47 Uhr, wurde der WSP-Station Trier, über die Schleuse Grevenmacher, eine größere Gewässerverunreinigung auf der Mosel, in Höhe Mertert (Luxemburg) bei Moselkilometer 208,48 mitgeteilt. Bei der Verunreinigung soll es sich um eine ölhaltige Substanz, vermutlich Diesel, handeln. Dabei gelangte eine größere Menge aus dem Hafenbecken auf die Mosel. Laut der Freiwilligen Feuerwehr der VG Konz hat sich die Verunreinigung bis zur Ortschaft Oberbillig, in Höhe Moselkilometer 206,00, ausgebreitet. Inzwischen wurde durch die Feuerwehr Mertert (Luxemburg) eine Öl-Sperre an der Hafeneinfahrt ausgebraucht um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dadurch ist der Hafen derzeit gesperrt. Wo genau der Diesel-Kraftstoff ausgetreten ist und was die Ursache ist, muss noch ermittelt werden. Ebenfalls gibt es bisher keine Angaben zur ausgetretenen Menge. Der Hafen Mertert befindet sich auf luxemburgischem Hoheitsgebiet und die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch die Kollegen der örtlich zuständigen luxemburgischen Polis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

