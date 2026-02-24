Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Abschied und Neubeginn im südlichen Bereich der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz

Im Rahmen einer Feierstunde wurde am Dienstag, den 24. Februar 2026 der Dienststellenleiter der Wasserschutzpolizeistation Germersheim, Herr Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Stephan Hammer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Herr Hammer führte die Station Germersheim seit September 2019, zuvor war er dort über 25 Jahre als Dienstgruppenleiter eingesetzt. In Anwesenheit der Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, Frau Nicole Fricker würdigte die Leiterin der Abteilung Wasserschutzpolizei, Frau Polizeidirektorin Katja Falkenstein, seine Verdienste, die stets gute Zusammenarbeit sowie sein besonderes Engagement und händigte Herrn Hammer die Ruhestandsurkunde aus. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschte sie ihm alles Gute und immer eine "Handbreit Wasser unter dem Kiel". Der Vater von drei Töchtern freut sich darauf, im Ruhestand mehr Zeit mit seinen drei Enkelkindern verbringen zu können. Dem leidenschaftlichen Langläufer wird es zudem in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender der Leichtathletikgemeinschaft Rülzheim sicherlich nicht langweilig werden. Bis zu einer Neubesetzung der Stationsleitung, wird sein bisheriger Vertreter, Herr Polizeihauptkommissar Lars Diehl die Geschicke der Station Germersheim leiten.

Zeitgleich wurde der neue Dienstellenleiter der Station in Ludwigshafen, Herr EPHK Sebastian Sack-Metz offiziell in sein Amt eingeführt, das er bereits seit dem 1. Januar 2026 ausübt. Er tritt die Nachfolge von Herrn EPHK Thomas Schmitt an, der im April 2025 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Herr Sack-Metz wurde 1992 in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach Ende seines Studiums und einer kurzen Verwendung im Polizeieinzeldienst wechselte er 1998 zur Wasserschutzpolizei. Es folgten Verwendungen bei den WSP-Stationen Ludwigshafen und Mainz, unter anderem als Dienstgruppenleiter. Im Jahr 2010 wurde er an die Wasserschutzpolizeischule (WSPS) nach Hamburg abgeordnet und dort im Fachbereich Binnen als Fachlehrer eingesetzt. Nach Tätigkeiten als Abwesenheitsvertreter des Stationsleiters in Mainz sowie als Leiter der Ermittlungsgruppe in der Führungsgruppe der Wasserschutzpolizei kehrte er für weitere drei Jahre an die WSPS zurück, wo er die Leitung des Fachbereiches Binnen innehatte. Als Leiter der WSP-Station Ludwigshafen ist Sebastian Sack-Metz künftig für den 65 Flusskilometer umfassenden Zuständigkeitsbereich von Otterstadt bis zum Eicher See verantwortlich. Außer-halb der Besetzungszeiten der WSP -Station Germersheim wird zudem der Bereich bis zur französischen Staatsgrenze mit betreut.

Frau Polizeidirektorin Katja Falkenstein wünschte Herrn EPHK Sack-Metz in seiner neuen Funktion alles Gute und viel Erfolg. Neben der Wahrnehmung schifffahrtspolizeilicher Vollzugsaufgaben sowie der Bearbeitung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf den Bundeswasserstraßen übernehmen beide Dienststellen wichtige Aufgaben im Bereich des Natur- und Gewässerschutzes. Hierzu zählen insbesondere Kontrollen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie in den ökologisch sensiblen Altrheinarmen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung, dem Gewässerschutz sowie der Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften.

Während die Wasserschutzpolizeistation Ludwigshafen aufgrund der dort angesiedelten chemischen und industriellen Betriebe einen Schwerpunkt auf Kontrollen im Bereich der Chemie- und Industrieanlagen legt, stehen bei der Station Germersheim insbesondere Containerkontrollen sowie die Überwachung der Fahrgast- und Kabinenschifffahrt im Vordergrund. Beide Dienststellen ergänzen sich hierbei und arbeiten eng zusammen, um die Sicherheit der Schifffahrt, den Schutz der Umwelt und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im südlichen Bereich der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz zu gewährleisten.

Die Veranstaltung wurde durch PHK Daniel Gaffron mit der Gitarre musikalisch begleitet.

