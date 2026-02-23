Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Leckage an Gütermotorschiff im Hafen Andernach

Andernach (ots)

Am heutigen Montag gegen 11:50 Uhr wurde die Wasserschutzpolizeistation Andernach durch die Integrierte Leitstelle Koblenz darüber informiert, dass im Hafenbecken Andernach ein mit Streusalz beladenes Gütermotorschiff leckgeschlagen sei

Nach bisherigen Ermittlungen kam es beim Löschen der Ladung durch einen Mitarbeiter des Hafenbetreibers zu einer Beschädigung im Bereich des hinteren Laderaums. Infolgedessen drang Wasser in den Laderaum ein.

Feuerwehren aus der Region sind derzeit im Einsatz. Zusätzlich befinden sich Kräfte der DLRG sowie des Deutschen Roten Kreuzes vorsorglich an der Einsatzstelle. Taucher zur Beseitigung der Leckage befinden sich ebenfalls an der Havariestelle. Um ein Sinken des Schiffes zu verhindern, wird das Wasser-Salz-Gemisch aus dem Laderaum mittels Pumpen abgeführt. Dieses wird zunächst kontrolliert aufgenommen und anschließend in bereitgestellte Container umgepumpt. Ein Vertreter der unteren Wasserbehörde befindet sich vor Ort.

Der Hafenbetrieb kann mit geringfügigen Einschränkungen fortgeführt werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei dauert an.

