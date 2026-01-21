PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PP-ELT: Containerkontrolle im Hafen Germersheim mit mehreren Mängeln

Germersheim (ots)

Bei der ersten Containerkontrolle der WSP-Station Germersheim im neuen Jahr, am heutigen Mittwoch den 21.01.2026, konnten einige Mängel in der Beförderung festgestellt werden. Von insgesamt 8 kontrollierten Containern waren 7 mit Mangel. Die Mängel erstreckten sich über den kompletten Bereich der Containertransportes, von Mängeln in der Ladungssicherung, über falsche "Placardierung" bis hin zu fehlerhaften Transportdokumenten. Einige der Container wiesen sogar mehrere Verstöße auf und haben nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Transportverbote sowie Mängelberichte zur Folge. Ein Weitertransport kommt teilweise erst nach Behebung der Mängel in Frage.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Germersheim
Telefon: 07274-94670
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

