Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Containerkontrolle im Hafen Germersheim mit mehreren Mängeln

Bild-Infos

Download

Germersheim (ots)

Bei der ersten Containerkontrolle der WSP-Station Germersheim im neuen Jahr, am heutigen Mittwoch den 21.01.2026, konnten einige Mängel in der Beförderung festgestellt werden. Von insgesamt 8 kontrollierten Containern waren 7 mit Mangel. Die Mängel erstreckten sich über den kompletten Bereich der Containertransportes, von Mängeln in der Ladungssicherung, über falsche "Placardierung" bis hin zu fehlerhaften Transportdokumenten. Einige der Container wiesen sogar mehrere Verstöße auf und haben nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Transportverbote sowie Mängelberichte zur Folge. Ein Weitertransport kommt teilweise erst nach Behebung der Mängel in Frage.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell