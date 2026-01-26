PP-ELT: Gewässerverunreinigung auf der Saar

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Gewässerverunreinigung auf der Saar

Trier (ots)

Am Sonntag, den 25.01.2026 kam es am späten Nachmittag zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz auf der Saar. Grund hierfür war eine großflächige Gewässerverunreinigung durch Mineralöl, welche die Stauhaltungen Kanzem und Serrig betrafen. Verursacher war ein Güterschiff, welches sich in Bergfahrt auf der Saar befand. Die Feuerwehren der VG Konz und VG Saarburg-Kell brachten Ölsperren aus und leuchteten die Einsatzstellen aus. Die Leckage konnte letztlich festgestellt und der Ausritt von weiterem Mineralöl gestoppt werden.

Beide Stauhaltungen waren bis heute 14 Uhr für die Schifffahrt gesperrt.

