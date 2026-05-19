PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Ascheberg/Herbern - Polizei bittet um Hinweise

POL-MS: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Ascheberg/Herbern - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Ascheberg / Herbern (ots)

Am vergangenen Wochenende (15.05.- 17.05.) ist es sowohl an Stromkästen in der Geiststraße und der Straße Auf der Rulle als auch an der Bushaltestelle "Mense Mühle" in Ascheberg, Ortsteil Herbern, zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf einem der beiden Kästen ist der Schriftzug "Nationalrevolutionäre Jugend" und die Zahlen "1161", und auf dem anderen die Buchstaben "NRJ" und das Symbol des "Dritten Weges" angebracht worden. Die Schriftzüge wurden jeweils in roter und zum Teil in weißer Farbe geschrieben. Zudem wurden im Bereich der Südstraße/Werner Straße diverse Aufkleber mit rechtsradikalen Inhalten festgestellt.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:52

    POL-MS: 90 km/h zu schnell - Polizei blitzt Raser auf der A 30

    Münster / Lotte (ots) - Bereits am 10. Mai (05:14 Uhr) hat der Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Münster einen Fahrer erwischt, der auf der Autobahn 30 nach Toleranzabzug 90 km/h zu schnell unterwegs war. Zulässig wäre an der Messstelle im Bereich Lotte, Fahrtrichtung Hannover, eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Der Fahrer eines BMW mit niederländischen Kennzeichen beschleunigte sein Fahrzeug hingegen auf 196 km/h. ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:55

    POL-MS: Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrer an der Bergstraße - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Samstagabend (16.05., 22:09 Uhr) ist es an der Kreuzung Bergstraße / Schlaunstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer und sein 15-jähriger Freund, der auf dem Gepäckträger saß, leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Straße Am Kreuztor in Richtung Schlaunstraße. ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:13

    POL-MS: E-Scooter-Fahrerin gestürzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

    Münster (ots) - Am Wochenende ist eine E-Scooter-Fahrerin gestürzt, weil sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug geführt hatte. Die Polizei warnt erneut, nicht alkoholisiert E-Scooter zu fahren. Gegen 22:15 Uhr am Freitagabend (15.05.) fiel einer Zeugin eine 51-jährige Münsteranerin in der Münzstraße auf, die ersten Angaben zufolge alleine mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren