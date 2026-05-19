Polizei Münster

POL-MS: Nach Diebstahl aus Pkw - Polizisten nehmen 42-Jährigen fest

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Montagabend (18.05., 17:45 Uhr) auf der Schillerstraße einen 42-jährigen Dieb gestellt, nachdem dieser auf dem Hafenweg die Scheibe eines Autos eingeschlagen und Diebesgut entwendet hatte.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Tatverdächtige zunächst über die Seitenscheibe ins Innere eines parkenden Autos zu gelangen. Als dies nicht gelang schlug der 42-Jährige die Heckscheibe des VWs ein, um aus dem Inneren Dokumente und Bargeld zu entwenden. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat, folgten dem Tatverdächtigen und informierten die Polizei. Sie sahen, wie der Tatverdächtige seine Kleidung in einem Gebüsch wechselte und in Richtung Hansaring flüchtete. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeugen stellten die Polizisten den 42-Jährigen auf der Schillerstraße und nahmen ihn vorläufig fest.

Den polizeibekannten Mann mit tschechischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

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