Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei Hildesheim: Erst Unfall, dann Festnahme

Hildesheim (ots)

Hildesheim (gre). Am 03.05.2026, gegen 06:31 Uhr, wurde die Autobahnpolizei Hildesheim zu einer Gefahrenstelle auf der BAB 7, Höhe T+R-Anlage Hildesheimer Börde, RF Hannover, alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten einen unfallbeschädigten Pkw mit 4 Personen fest, der auf dem Beschleunigungsstreifen stand. Der Pkw war kurz zuvor nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Außenschutzplanke kollidiert. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt. Die Beamten stellten dann bei einer Überprüfung fest, dass gegen den 44-jährigen aus dem Großraum Hannover ein Haftbefehl vorlag. Er wurde zur Wache nach Hildesheim verbracht und wurde schließlich nach Entrichtung des haftbefreienden Betrages im unteren vierstelligen Bereich in die Freiheit entlassen.

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