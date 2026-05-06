Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall auf der A7 - Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Hildesheim (ots)

BAB 7 (jpm) - In der Nacht zu Mittwoch, 06.05.2026, kam es gegen 03:30 Uhr auf der A7 in Richtung Hannover kurz hinter der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verlor der 46-jährige Fahrer des Sattelzuges auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und landete in einem Graben.

Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Hannover war zunächst gesperrt und wurde später auf einen Fahrstreifen verengt, so dass der nachfolgende Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde.

Das verunfallte Fahrzeug wurde gegen 08:00 Uhr von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt. Kurz danach wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

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