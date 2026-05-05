Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Graffiti und Vandalismus in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Im Zeitraum Montag, 04.05. 22:00 Uhr, bis Dienstag, 05.05. 11:00 Uhr, kam es in der Perkstraße in Alfeld an einem dortigen Wohnhaus zu einer Sachbeschädigung durch Vandalismus und Graffiti. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühen die bislang unbekannten Täter Tags und Schriftzüge an die Hausfassade und zerbrechen einzelne Kunstschiefern der Fassade durch gewaltsames Einwirken.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes, gemacht haben, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Tel. 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell