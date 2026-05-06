Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Hildesheim - Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 49-jähriger Autofahrer überschlug sich heute (06.05.2026) mit seinem Pkw, als er gegen 11:00 Uhr versuchte, von der Umgehungsstraße (B6) nach rechts in Richtung Bavenstedter Straße abzubiegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Mann beim Durchfahren der Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Der 49-Jährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn später zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, weswegen ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Das Ergebnis steht noch aus.

Darüber hinaus beschlagnahmten die aufnehmenden Beamten den Führerschein des 49-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

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