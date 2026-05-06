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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte werfen Steine von Brücke auf Umgehungsstraße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte sollen gestern (05.05.2026) gegen 17:00 Uhr Steine von einer Brücke auf die Fahrbahn der B6 zwischen dem Berliner Kreisel und der Steuerwalder Straße geworfen haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde hierdurch die Windschutzscheibe am Pkw einer 27-jährigen Frau beschädigt, die die Umgehungsstraße in Richtung Steuerwalder Straße befahren hatte. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich vermutlich um zwei männliche Jugendliche gehandelt haben. Beide sollen kurze schwarze Haare haben. Einer von ihnen sei dunkel und der andere mit einem auffällig blauen Oberteil bekleidet gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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