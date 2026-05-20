Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter Radfahrer kollidiert mit Streifenwagen und flüchtet zu Fuß - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist ein bislang unbekannter Radfahrer am Dienstagabend (19.05., 22:05 Uhr) am Hohenzollernring zunächst mit einem geparkten Streifenwagen zusammengestoßen und anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Gesuchten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Besatzung des Streifenwagens beabsichtigt, den Radfahrer auf Höhe der Kreuzung Warendorfer Straße/Hohenzollernring aufgrund eines Verkehrsverstoßes zu kontrollieren. Der Unbekannte ignorierte jedoch die Aufforderung der Polizisten, anzuhalten. Er setzte seine Fahrt zunächst auf der Warendorfer Straße und dann auf dem linksseitigen Radweg des Hohenzollernrings in Fahrtrichtung Wolbecker Straße fort. Um ihn zu stoppen, parkten die eingesetzten Beamten den Streifenwagen auf Höhe einer naheliegenden Grünanlage auf dem Radweg. Dem Unbekannten gelang es nicht, zu bremsen. Er kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug, stürzte und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in die Grünanlage.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer (0251) 275-0 um Hinweise zu dem unbekannten männlichen Radfahrer.

Er soll circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und dunkelhaarig sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine schwarze Puffer-Daunenjacke und einen Vollbart. Bei dem silbernen Trekkingrad, das er an der Unfallstelle zurückließ, stellten die Polizisten defekte Bremsen fest.

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