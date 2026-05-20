Polizei Münster

POL-MS: Einsatz der Polizei im Zusammenhang mit dem Castortransport von Jülich nach Ahaus - Bürgertelefon eingerichtet

Münster (ots)

Aktuell startet wie geplant ein polizeilicher Einsatz zum Schutz des Castortransportes von Jülich nach Ahaus. Für Journalistinnen und Journalisten stehen Ansprechpartner über die Hotline 0251 275-1010 zur Verfügung. Für den Bereich Ahaus steht ein mobiles Betreuungsteam für Medien sowohl während der angezeigten Versammlungen als auch im weiteren Einsatzverlauf zur Verfügung. Melden Sie sich bei Bedarf über die Presse-Hotline 0251 275-1010.

Die Polizei hat ein Bürgertelefon unter der Nummer 0251 275-4711 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihrem Anliegen rund um den Einsatz unter dieser Nummer an die Polizei wenden. Außerhalb des laufenden Einsatzes ist diese Nummer von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

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