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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Wietze (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wietze ist gestern eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem VW gegen 14:45 Uhr die Steinförder Straße in Richtung Nienburger Straße. In Höhe der Hausnummer 15 verlor er vermutlich aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam damit nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer 79 Jahre alten Radfahrerin, die auf dem Fahrradschutzstreifen der Gegenfahrbahn unterwegs war. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 6.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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