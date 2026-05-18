PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kollision mit einem Trecker

POL-CE: Kollision mit einem Trecker
  • Bild-Infos
  • Download

Winsen (Aller) (ots)

Am 18.05.2026 um 14:45 Uhr kam es in der Bannetzer Straße zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer (männlich, 83 Jahre) eines BMW zunächst mehrere Fahrzeuge einer Kolonne überholte und dann, bereits innerorts, gegen einen Trecker prallte, der dabei war nach links in den Meißendorfer Kirchweg abzubiegen. Der BMW überschlug sich und kam anschließend auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer des BMW wurde bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Es entstand dabei ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro am Trecker und etwa 15.000 Euro am Pkw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 10:15

    POL-CE: Versuchter Einbruch in eine Firma

    Celle (ots) - Am Wochenende ist es in Celle zu einem versuchten Einbruch in eine Firma gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 15.05.2026, 15 Uhr und Sonntag, 17.05.2026, 14:30 Uhr das Gelände einer Firma in der Straße "Werdaswiese". Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagercontainer und versuchten außerdem, in eine Halle zu gelangen. Dies ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:05

    POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Celle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Celle ist gestern ein junger Mann leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 15 Uhr mit seinem Jeep den Lärchenweg in Richtung Siedemeierkamp. Hierbei verwechselte er offenbar das Gas- und Bremspedal, fuhr durch den Zaun einer Waschanlage und anschließend über die Straße gegen einen Fahnenmast auf dem Gelände einer angrenzenden Tankstelle. Der 20 Jahre alte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren