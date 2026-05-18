Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kollision mit einem Trecker

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Winsen (Aller) (ots)

Am 18.05.2026 um 14:45 Uhr kam es in der Bannetzer Straße zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer (männlich, 83 Jahre) eines BMW zunächst mehrere Fahrzeuge einer Kolonne überholte und dann, bereits innerorts, gegen einen Trecker prallte, der dabei war nach links in den Meißendorfer Kirchweg abzubiegen. Der BMW überschlug sich und kam anschließend auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer des BMW wurde bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Es entstand dabei ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro am Trecker und etwa 15.000 Euro am Pkw

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