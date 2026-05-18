Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in eine Firma

Celle (ots)

Am Wochenende ist es in Celle zu einem versuchten Einbruch in eine Firma gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 15.05.2026, 15 Uhr und Sonntag, 17.05.2026, 14:30 Uhr das Gelände einer Firma in der Straße "Werdaswiese". Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagercontainer und versuchten außerdem, in eine Halle zu gelangen. Dies misslang jedoch, die Täter entfernten sich anschließend wieder. Es ist ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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