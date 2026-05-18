POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wietze (ots) - Gestern Abend ist es in Wietze zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 30 Jahre alte Fahrer eines Citroen befuhr gegen 20:25 Uhr aus Jeversen kommend die Nienburger Straße in Richtung des Kreisels am Ortseingang Wietze. Dort fuhr er mit seinem PKW über die Kreiselinsel, kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und dann mit dem Nissan eines 35-Jährigen, der gerade den Kreisel befuhr. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall ...

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