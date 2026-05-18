POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Celle (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Celle ist gestern ein junger Mann leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 15 Uhr mit seinem Jeep den Lärchenweg in Richtung Siedemeierkamp. Hierbei verwechselte er offenbar das Gas- und Bremspedal, fuhr durch den Zaun einer Waschanlage und anschließend über die Straße gegen einen Fahnenmast auf dem Gelände einer angrenzenden Tankstelle. Der 20 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro.
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