Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Gestern Morgen ist es in Altencelle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 31-Jährige befuhr gegen 08:50 Uhr mit ihrem Renault die B3 aus Celle kommend in Richtung Altencelle. Vor der Ausfahrt Altencelle kam ihr ein PKW entgegen, der beim Überholen teilweise auf ihre Fahrbahn geraten war. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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