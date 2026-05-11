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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gullydeckel entfernt

Celle (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Straße "An der Koppel" in Celle und in der Wernerusstraße insgesamt elf Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben. Ein Verkehrsteilnehmer hatte dies bemerkt und sich am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr bei der Polizei gemeldet. Zehn der elf Deckel wurden offensichtlich durch die unbekannten Täter in die darunter liegenden tiefen Entwässerungsschächte geworfen. Ein Kanaldeckel in der Wernerusstraße war vor Ort nicht mehr auffindbar. Die Stadt Celle wurde informiert und setzte die Deckel wieder ein. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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