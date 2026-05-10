Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 08.05.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Einbruchdiebstahl aus PKW

Celle - Am Samstagnachmittag kommt es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem im Lönsweg geparkten Transporter. Ein bislang unbekannter Täter zerschlägt die Scheibe der Beifahrerseite und durchsucht anschließend das Fahrzeug. Tatrelevante Hinweise bitte an die Polizei Celle, Tel.: 05141 / 277-0

Trunkenheitsfahrten

Wietze - Am Freitagmorgen erschien ein Bürger an der Polizeistation Wietze, um Fragen in einer anderen Sache zu klären. Bei seinen Ausführungen wurde vom Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Angeblich war der Bürger mit seinem E-Scooter jedoch schiebend zur Dienststelle gekommen. Nach Untersagung der Fahrt mit dem E-Scooter wurde dieser beim Verlassen des Dienstgeländes vom Beschuldigten zunächst geschoben. Kurz darauf wurde der E-Scooter jedoch von einer Streife in der Steinförder Straße fahrend angetroffen. Ein erneuter Atemalkoholtest des Fahrzeugführers ergab nun noch einen Wert von 1,52 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Celle - Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr werden Polizeibeamte im Rahmen der Streife auf einen PKW aufmerksam, welcher die Straße An der Koppel in auffälliger Fahrweise befährt. Der Fahrzeugführer fährt in Schlangenlinien, bremst wiederholt bis zum Stillstand und reagiert zunächst nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens. In der Hannoverschen Heerstraße gelingt schließlich die Kontrolle des 20-jährigen Fahrzeugführers. Hier stellen die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führt zu einem Ergebnis von 1,69 Promille. Eine Blutentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wird durchgeführt, der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für seine Fahrt verantworten.

Celle - Ebenfalls im Rahmen der Streife fällt Polizeibeamten am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr ein weiterer Fahrzeugführer eines PKW auf. In der Marienwerdeallee wird der 24-jährige Fahrzeugführer gestoppt und kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führt auch hier zu dem Ergebnis von 1,69 Promille. Eine freiwillige Blutentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wird durchgeführt, der Führerschein wird sichergestellt. Auch dieser Fahrzeugführer muss sich im Rahmen eines Strafverfahrens für seine Fahrt verantworten.

Gefahrenstelle durch Reifenteile führt zu festgestellter Trunkenheitsfahrt Bergen - Am Sonntagmorgen um 06:21 Uhr wurde eine Gefahrenstelle durch Reifenteile auf der B3, in Bergen, auf der Kreuzung Celler Straße / Am Falksmoor gemeldet. Nach dem Abräumen der Reifenteile erblickten die eingesetzten Beamten einen silbernen Pkw Opel, bei dem der vordere rechte Reifen fehlte und der an diesem Rad nur noch auf der Felge auf einen Tankstellenbereich der Celler Straße fuhr. Bei anschließender Kontrolle des Fahrzeugführers wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille festgestellt. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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