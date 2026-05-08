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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Wathlingen (ots)

Gestern ist es in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 16-Jährige befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Nienhagener Straße aus Nienhagen kommend in Richtung Kirchstraße. Ein PKW fuhr in gleicher Richtung und wollte nach rechts in die Beethovenstraße einbiegen. Dabei übersah er die junge Radfahrerin, die einen Zusammenstoß durch eine starke verhindern konnte. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Autofahrer entfernte sich. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen PKW mit Celler Kennzeichen, der Fahrer war ein Mann mit Brille. Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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