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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 82-jähringen Fahrradfahrerin

Celle, Klein Hehlen (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:36 Uhr im Bereich der abknickenden Vorfahrt Bremer Weg / An der Beeke zu einem Zusammenstoß zwischen einer 82-jähringen Fahrradfahrerin und einem Pkw, der von einem 21-jährigen geführt wurde. Der Pkw befuhr den Bremer Weg aus Richtung Alter Bremer Weg kommend, in Fahrtrichtung Petersburgstraße. Im Bereich der dortigen abknickenden Vorfahrt wurde seitens des Pkw-Führers die Vorfahrt missachtet. Die Fahrradfahrerin fuhr von der Dorfstraße in den Kreuzungsbereich ein und missachtetet ihrerseits ebenfalls die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Fahrradfahrerin erlitt hierbei schwerste Verletzungen und wurde durch die Rettungskräfte unverzüglich ins Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste Kreuzungsbereich gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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