Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Lachendorf geben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt:

Lachendorf (ots)

Die Polizei hat gestern Nachmittag einen 74 Jahre alten Mann aus Lachendorf festgenommen. Er ist dringend verdächtig, gestern Mittag seine Lebensgefährtin in seiner Wohnung in Lachendorf getötet zu haben. Der Mann hatte sich nach der Tat zunächst an einen Bekannten gewandt, der daraufhin die Lachendorfer Dienststelle aufsuchte. Kurze Zeit später kam der Tatverdächtige dann selbst zur Wache und gab Hinweise auf die Tat. Daraufhin fuhren die Ermittler zum Wohnort des Mannes in einem Mehrfamilienhaus in Lachendorf, wo sie sie den Leichnam der 68-Jährigen fanden. Nach bisherigen Ermittlungsstand ist es gestern Mittag zu einem Streit zwischen der 68-Jährigen und ihrem sechs Jahre älteren Lebensgefährten gekommen. Im Laufe des Streits attackierte der Mann dann die Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau erdrosselt. Näheres soll eine Obduktion ergeben. Der Mann wurde gestern noch vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die näheren Tatumstände sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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