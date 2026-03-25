Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Dienstagnachmittag, 24. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 40 am Rastplatz Tomm Heide einen 29-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste zuvor als Fahrer eines in Salzgitter zugelassenen Personenkraftwagens über den Grenzübergang Straelen in das Bundesgebiet ein. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit einem Erzwingungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gesucht wird. Der Gesuchte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 110 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende dreitägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

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