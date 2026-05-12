POL-CE: Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall
Celle (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Altencelle ist gestern Nachmittag eine Person leicht verletzt worden. Eine 30-Jährige Citroen-Fahrerin übersah gegen 15:50 Uhr im Kreuzungsbereich Alte Dorfstraße / Heinrich-Vieth-Straße beim Abbiegen den bevorrechtigten VW einer 63-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die ältere der beiden Damen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 7.500 Euro.
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