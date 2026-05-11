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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufbruch eines Transporters

Celle (ots)

In Celle ist es am Wochenende in der Braunschweiger Heerstraße zu einem Aufbruch eines Transporters gekommen. Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Samstag, 09.05.2026, 15 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 10:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes Sprinter verschafft. Hieraus entwendeten sie elektrische Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 4.000 Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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