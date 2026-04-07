Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand im Betriebsgebäude

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Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr um 20:17 Uhr über Notruf zu einem Einsatz auf einem Betriebsgelände an der Küppersbuschstraße alarmiert. Gemeldet wurde schwarzer Rauch, der aus einem Betriebsgebäude aufstieg.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung aus größerer Entfernung sichtbar. Vor Ort bestätigte sich ein Brandereignis im Kellergeschoss des Gebäudes.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen im Außenangriff ein und verschaffte sich Zugang ins Gebäude. Hierbei kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Im Anschluss wurde das Gebäude vollständig begangen und kontrolliert, um weitere Brandherde auszuschließen. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen Altstadt, Heßler und Buer sowie der Löschzug 19 (Heßler) im Einsatz. Der Löschzug 11 (Altstadt) stellte während der Einsatzdauer den Grundschutz sicher.

Der Einsatz konnte nach etwa vier Stunden beendet werden.

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