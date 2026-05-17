Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 15.05.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 12:00 Uhr

Landkreis Celle (ots)

+++Alkoholfahrt auf L180: Zwei Unfälle und 20.000 Euro Schaden +++

Celle - Gleich zwei Verkehrsunfälle verursachte ein mutmaßlich stark alkoholisierter Autofahrer am frühen Freitagabend auf der L180 zwischen Boye und Winsen (Aller). Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 59-jähriger BMW-Fahrer die Landstraße in Richtung Winsen. Nach einem plötzlichen Schlenker geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden BMW einer 57-jährigen Autofahrerin. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Wenig später setzte der Mann in einer leichten Rechtskurve innerhalb einer 70er-Zone trotz Gegenverkehrs zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Beim verfrühten Einscheren rammte er den vorausfahrenden Skoda eines 79-jährigen Fahrers. Beide Männer erlitten dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 59-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Körperverletzung ein. Die L180 war für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

+++Einbruchdiebstahl aus Spind+++

Celle - Am Freitagabend wurden in der 77er Straße in einer Badeanstalt mehrere Spinde aufgebrochen. Wertsachen und Bargeld wurden in den Spinden zurückgelassen, allerdings wurde ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit diesem wurde der auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellter Toyota Yaris entwendet. Der Pkw konnte am Samstag im Bereich Hannover-Misburg wieder aufgefunden werden.

+++Trunkenheitsfahrt+++

Celle - Im Rahmen der Streife stellte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw fest, der auffällig gefahren wurde. Bei der sich anschließenden Kontrolle des 47jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Da ein Alkoholtest einen Wert von 1,68 Promille ergab, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

+++Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss+++

Celle - Am Samstagmorgen befuhr ein 22jähriger Celler mit seinem PKW ein Tankstellengelände in der Hannoverschen Straße. Beim Einfahren in die Windmühlenstraße übersah dieser den PKW eines 21jährigen Cellers, kollidierte nicht unerheblich mit diesem, entfernte sich danach jedoch unerlaubt. Der Verursacher konnte im Rahmen einer Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung festgestellt, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mind. 12000EUR.

+++Brand eines Wochenendhauses +++

Winsen - Am 15.05.2026 kam es in den späten Abendstunden zu einem Brand eines Wochenendhauses in Winsen (Aller), bei dem das Haus nahezu vollständig abbrannte. Der Bewohner hatte das Haus gemeinsam mit einem Bekannten gegen 22:00 Uhr verlassen. Als sie gegen 22:45 Uhr wieder nach Hause kamen, fanden sie das Haus bereits in Vollbrand stehend vor. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

+++ Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln +++

Bergen - Am Morgen des 16.05.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem die Alleinbeteiligte mit ihrem Pkw auf der L240 zwischen Eversen und Altensalzkoth nach links von der Fahrbahn abkam und auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kann. Die Fahrzeugführerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Hier wurde die Verletzte von der Polizei aufgesucht. Nach Befragung wurde aufgrund des Verdachts der Einnahme von Betäubungsmitteln eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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