PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Wietze (ots)

Gestern Abend ist es in Wietze zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 30 Jahre alte Fahrer eines Citroen befuhr gegen 20:25 Uhr aus Jeversen kommend die Nienburger Straße in Richtung des Kreisels am Ortseingang Wietze. Dort fuhr er mit seinem PKW über die Kreiselinsel, kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und dann mit dem Nissan eines 35-Jährigen, der gerade den Kreisel befuhr. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 10:11

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Celle (ots) - Gestern Morgen ist es in Altencelle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 31-Jährige befuhr gegen 08:50 Uhr mit ihrem Renault die B3 aus Celle kommend in Richtung Altencelle. Vor der Ausfahrt Altencelle kam ihr ein PKW entgegen, der beim Überholen teilweise auf ihre Fahrbahn geraten war. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, der ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:57

    POL-CE: Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

    Celle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Altencelle ist gestern Nachmittag eine Person leicht verletzt worden. Eine 30-Jährige Citroen-Fahrerin übersah gegen 15:50 Uhr im Kreuzungsbereich Alte Dorfstraße / Heinrich-Vieth-Straße beim Abbiegen den bevorrechtigten VW einer 63-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die ältere der beiden Damen leicht verletzt. An den Fahrzeugen ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 11:03

    POL-CE: Aufbruch eines Transporters

    Celle (ots) - In Celle ist es am Wochenende in der Braunschweiger Heerstraße zu einem Aufbruch eines Transporters gekommen. Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Samstag, 09.05.2026, 15 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 10:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes Sprinter verschafft. Hieraus entwendeten sie elektrische Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 4.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren