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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Schule

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Schulzentrum in der Burgstraße in Celle zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Freitag, 17.04.2026, 15 Uhr und Montag, 20.04.2026, 06 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verwaltungsbereich der dort ansässigen Integrierte Gesamtschule (IGS). Sie durchwühlten mehrere Räume und Schränke und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Anschließend entfernten sich die Täter wieder auf unbekannte Weise. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Celle nun Zeugen. Wer in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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