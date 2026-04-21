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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall endet glimpflich

Wathlingen (ots)

Gestern Morgen ist es in Wathlingen zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Audi gegen 08:30 Uhr die Straße "Am Thie" in Richtung Eicklingen. Im Kurvenbereich geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen und verlor die Kontrolle. Ihr Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die junge Frau erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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