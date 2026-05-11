Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad - Eine Person verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Sonntagmittag (10. Mai) ereignete sich im Kreuzungsbereich Hennefer Straße / Im Wolfsgarten / Schöneshofer Straße in Neunkirchen-Seelscheid ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad, bei dem ein 16-jähriger Zweiradfahrer verletzt wurde.

Gegen 12:50 Uhr befuhr der Jugendliche aus Neunkirchen-Seelscheid mit seinem Moped die Hennefer Straße aus Richtung Remschoss kommend in Fahrtrichtung Wolperath. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er die Kreuzung geradeaus überqueren.

Zeitgleich war eine 34-jährige Frau aus Waldbröl mit ihrem Ford auf der Hennefer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Schöneshofer Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Kleinkraftradfahrer, der infolge der Kollision zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde.

Der 16-Jährige lehnte eine medizinische Erstversorgung vor Ort ab. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren jedoch weiterhin fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten gegen die 34-jährige Pkw-Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

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