Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Frontalzusammenstoß auf der B8 - Zwei Leichtverletzte

Hennef (ots)

Der Unfall hat sich am Donnerstagmorgen ereignet. Irrtümlich hatten wir zunächst Mittwochmorgen vermeldet. Wir bitten um Entschuldigung.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 8 (B8) bei Hennef-Wasserheß sind am Donnerstagmorgen (07. Mai) zwei Autofahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Mann aus Asbach gegen 05.45 Uhr mit seinem BMW die B8 aus Richtung Uckerath kommend in Fahrtrichtung Hennef. Nachdem er bereits einen Pkw überholt hatte, setzte er zum Überholen eines Lkw mit Anhänger an, der von einem 41-Jährigen geführt wurde. Dabei bemerkte der 26-Jährige nach eigenen Angaben den entgegenkommenden Ford eines 51-jährigen Mannes aus Bonn zu spät.

Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen den Anhänger des Lkw-Gespanns geschleudert.

Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden nach medizinischer Erstversorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Lkw konnte seine Fahrt mit dem beschädigten Anhänger fortsetzen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die B8 bis etwa 08.00 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen gegen den 26-jährigen BMW-Fahrer aufgenommen.

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