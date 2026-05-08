Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Windeck (ots)

Unbekannte Täter haben in Windeck zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und Zigaretten entwendet.

Der Betreiber der Automaten stellte am Donnerstag (08. Mai) fest, dass die Geräte in der Straße "In der Au" in Windeck-Herchen sowie im Engbachweg in Windeck-Wilberhofen gewaltsam geöffnet worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter die Automaten im Bereich der Warenausgabe auf und entwendeten Zigarettenschachteln. Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird auf mehr als 4.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen dürften sich die Taten am Mittwoch (07. Mai) ereignet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 zu melden. (Bi)

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