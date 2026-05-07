Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Männer zeigen in der Innenstadt Hitlergruß - Strafverfahren eingeleitet

Siegburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Mittwochvormittag (06. Mai) mit, dass zwei Männer an einer Fußgängerampel in der Siegburger Innenstadt sich mit dem sogenannten Hitlergruß begrüßt hätten. Anschließend hätten die Männer sich lautstark fremdenfeindlich unterhalten. Der Zeuge sprach die beiden 27 und 32 Jahre alten Siegburger daraufhin an. Die Verdächtigen wurden verbal aggressiv und der Melder zog sich daraufhin zurück. Die Siegburger riefen dem 44-Jährigen noch eine rassistische Bemerkung hinterher.

Anhand der abgegebenen Personenbeschreibung konnten Polizisten die beiden Tatverdächtigen am Bahnhof Siegburg antreffen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Siegburger machten keine Angaben zu den Vorwürfen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung wurden eingeleitet. Der polizeiliche Staatsschutz ist eingeschaltet. (Bi)

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