Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrug mit Kartenlesegerät

Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Troisdorf (ots)

In Troisdorf wurde ein 61-Jähriger Opfer einer Betrugsmasche, vor der die Polizei warnt. Der Mann war am Samstag (02. Mai) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Marie-Lene-Rödder-Straße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Gegen 11:30 Uhr wurde der Troisdorfer von einem unbekannten Mann angesprochen, der vorgab Spenden für bedürftige Menschen zu sammeln. Das hilfsbereite Opfer entschloss sich zu einer Spende eines kleinen Geldbetrags. Zu diesem Zweck hielt der angebliche Spendensammler ihm ein Kartenlesegerät hin. Das Opfer gab an, dass auf dem Gerät der Spendenbetrag von 5 Euro angezeigt wurde. Erst wenige Tage später, beim Durchsehen der Zahlungsausgänge fiel dem 61-Jährigen auf, dass ein vierstelliger Eurobetrag von seinem Konto abgebucht wurde. Er erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Hinweise zu der Tat und dem Tatverdächtigen, der als männlich, zwischen 165 und 170 cm groß, von kräftiger Statur und mit dunklem Teint beschrieben wird, werden unter 02241 541-3221 entgegengenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass die beschriebene Betrugsmasche derzeit auf dem Vormarsch zu sein scheint. So kam es in den letzten Tagen im Bereich des Polizeipräsidiums Bonn bereits zu mehreren ähnlichen Fällen. Die Polizei rät daher dringend zur Vorsicht. Hinterfragen Sie die Schilderungen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Aufdringliches oder sogar bedrohliches Verhalten von Spendensammlern muss nicht toleriert werden. Rufen Sie gegebenenfalls die Polizei. Sollten Sie Opfer geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige. (Uhl)

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