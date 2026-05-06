Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Niederkassel (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurde am Dienstag (05. Mai) in Niederkassel ein Mann leicht verletzt. Gegen 16:25 Uhr fuhr eine 19 Jahre alte Niederkasselerin aus Richtung Provinzialstraße kommend mit ihrem Fiat über die Rheidter Straße in Richtung der Eifeler Straße. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die junge Frau zu spät, dass ein vor ihr fahrender Lkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 19-Jährige fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dessen 38 Jahre alter Fahrer aus Troisdorf wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde nach einer ersten Untersuchung vor Ort anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fiat entstand geringer Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. An dem Lkw konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Die 19-Jährige muss sich nun im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

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