Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken am Steuer eingeschlafen

Lohmar (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch (06. Mai) gegen 17.30 Uhr einen verdächtigen Pkw, der in Lohmar-Birk am Straßenrand geparkt worden war. Der Fahrer des Autos soll dabei einen betrunkenen Eindruck gemacht haben. Als die Polizisten vor Ort erschienen, war der Fahrer des Autos bereits am Steuer eingeschlafen. Er musste nachdrücklich geweckt werden. Der 33-jährige Mann stand ganz eindeutig unter Alkoholeinfluss. Er musste mehrere Anläufe nehmen, um einen Alkotest durchzuführen. Das Ergebnis: mehr als 2,6 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ob der Lohmarer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist noch unklar. Möglicherweise wurde ihm die Fahrerlaubnis bereits vor mehr als 10 Jahren entzogen. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

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