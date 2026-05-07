PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken am Steuer eingeschlafen

Lohmar (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch (06. Mai) gegen 17.30 Uhr einen verdächtigen Pkw, der in Lohmar-Birk am Straßenrand geparkt worden war. Der Fahrer des Autos soll dabei einen betrunkenen Eindruck gemacht haben. Als die Polizisten vor Ort erschienen, war der Fahrer des Autos bereits am Steuer eingeschlafen. Er musste nachdrücklich geweckt werden. Der 33-jährige Mann stand ganz eindeutig unter Alkoholeinfluss. Er musste mehrere Anläufe nehmen, um einen Alkotest durchzuführen. Das Ergebnis: mehr als 2,6 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ob der Lohmarer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist noch unklar. Möglicherweise wurde ihm die Fahrerlaubnis bereits vor mehr als 10 Jahren entzogen. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 11:37

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Sankt Augustin (ots) - In Sankt Augustin wurde zwischen Sonntag (03. Mai) und Dienstag (05. Mai) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das freistehende Gebäude befindet sich an der Straße "Am Eichelkämpchen" im Ortsteil Niederpleis. Der oder die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit des Bewohners, um gewaltsam die Terrassentür zu öffnen, die sich auf der Gebäuderückseite befindet. Dadurch gelangten der oder die ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 11:33

    POL-SU: Betrug mit Kartenlesegerät / Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

    Troisdorf (ots) - In Troisdorf wurde ein 61-Jähriger Opfer einer Betrugsmasche, vor der die Polizei warnt. Der Mann war am Samstag (02. Mai) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Marie-Lene-Rödder-Straße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Gegen 11:30 Uhr wurde der Troisdorfer von einem unbekannten Mann angesprochen, der vorgab Spenden für bedürftige ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 10:40

    POL-SU: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

    Niederkassel (ots) - Bei einem Auffahrunfall wurde am Dienstag (05. Mai) in Niederkassel ein Mann leicht verletzt. Gegen 16:25 Uhr fuhr eine 19 Jahre alte Niederkasselerin aus Richtung Provinzialstraße kommend mit ihrem Fiat über die Rheidter Straße in Richtung der Eifeler Straße. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die junge Frau zu spät, dass ein vor ihr fahrender Lkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren