PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurde zwischen Sonntag (03. Mai) und Dienstag (05. Mai) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das freistehende Gebäude befindet sich an der Straße "Am Eichelkämpchen" im Ortsteil Niederpleis. Der oder die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit des Bewohners, um gewaltsam die Terrassentür zu öffnen, die sich auf der Gebäuderückseite befindet. Dadurch gelangten der oder die Einbrecher in das Gebäudeinnere, das sie durchsuchten. Dabei stießen sie auch einen Wandschrank mit Geschirr um, das sich daraufhin in Scherben auf dem Boden verteilte. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Kostenlose Beratung, wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern besser schützen können, erhalten Sie kostenlos bei den Experten der Siegburger Kriminalpolizei. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #Keinbruch

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 11:33

    POL-SU: Betrug mit Kartenlesegerät / Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

    Troisdorf (ots) - In Troisdorf wurde ein 61-Jähriger Opfer einer Betrugsmasche, vor der die Polizei warnt. Der Mann war am Samstag (02. Mai) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Marie-Lene-Rödder-Straße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Gegen 11:30 Uhr wurde der Troisdorfer von einem unbekannten Mann angesprochen, der vorgab Spenden für bedürftige ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 10:40

    POL-SU: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

    Niederkassel (ots) - Bei einem Auffahrunfall wurde am Dienstag (05. Mai) in Niederkassel ein Mann leicht verletzt. Gegen 16:25 Uhr fuhr eine 19 Jahre alte Niederkasselerin aus Richtung Provinzialstraße kommend mit ihrem Fiat über die Rheidter Straße in Richtung der Eifeler Straße. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die junge Frau zu spät, dass ein vor ihr fahrender Lkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Die ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:07

    POL-SU: Einbruch in Kindergarten

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Zwischen Donnerstag (30. April), 16:30 Uhr und Montagmorgen (04. Mai), 06:30 Uhr wurde in einen Kindergarten in Neunkirchen-Seelscheid eingebrochen. Der oder die Täter hebelten dazu eine Außentür des Gebäudes an der Schöneshofer Straße im Ortsteil Wolperath auf und gelangten so in einen der Gruppenräume. Dieser wurde, ebenso wie weitere Räume der Einrichtung, durchsucht und durchwühlt; dabei wurden auch Schränke und Schubladen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren