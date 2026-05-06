Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurde zwischen Sonntag (03. Mai) und Dienstag (05. Mai) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das freistehende Gebäude befindet sich an der Straße "Am Eichelkämpchen" im Ortsteil Niederpleis. Der oder die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit des Bewohners, um gewaltsam die Terrassentür zu öffnen, die sich auf der Gebäuderückseite befindet. Dadurch gelangten der oder die Einbrecher in das Gebäudeinnere, das sie durchsuchten. Dabei stießen sie auch einen Wandschrank mit Geschirr um, das sich daraufhin in Scherben auf dem Boden verteilte. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Kostenlose Beratung, wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern besser schützen können, erhalten Sie kostenlos bei den Experten der Siegburger Kriminalpolizei. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #Keinbruch

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